Как изменятся цены на лекарства после введения акциза на спирт в Казахстане

Стоит ли казахстанцам ожидать подорожании спиртосодержащих лекарственных средств в связи с введением акциза на спирт, ответили Комитете государственных доходов Минфина РК.

Сообщается, что с 1 января 2024 года спирт, используемый при производстве лекарственных средств, будет облагаться акцизом по ставке 600 тенге за один литр спирта

Отмечается, что при производстве лекарственных средств используется незначительное количество спирта. Логично, что чем меньше содержание спирта в лекарствах, тем незначительнее повышение цены.

"Согласно утверждённого технологического регламента для производства настойки пустырника объёмом 25 миллилитров требуется 20,4 миллилитра спирта. Сумма акциза в одном флаконе составит всего 12,2 тенге. Соответственно, цена одного флакона настойки увеличится только на 9,4% и составит 142 тенге (сейчас цена в аптеках 130 тенге)", - рассказали в КГД.

Также в ведомстве привели ещё один пример – с "зелёнкой".

"Для производства одного флакона раствора объёмом 10 миллилитров требуется шесть миллилитров спирта. Сумма акциза за один флакон составит всего 3,6 тенге. Соответственно, цена одного флакона увеличится только на 2,8% и составит 134 тенге (сейчас цена в аптеках 130 тенге)", - сообщили в ведомстве.

Прогностику составили и по другим лекарствам: