Как изменится жизнь сельчан: премьер подписал Концепцию развития сельских территорий

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Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий, с введением которой качество жизни в казахстанских сёлах должно улучшиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учётом их географических особенностей и конкурентных преимуществ. В её рамках предусмотрены различные меры по повышению доходов и качества жизни сельчан. Отметим, указ о разработке данной Концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента Казахстана.

Основной акцент в документе сделан на комплексной модернизации 3,5 тысячи сельских населённых пунктов (СНП) с высоким потенциалом развития, где проживает порядка 90 процентов сельчан республики, в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі". Такие населённые пункты станут новыми точками экономического роста за счёт создания благоприятных условий для работы и проживания людей.

Одной из главных целей станет формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это подразумевает строительство новых школ и медицинских объектов, обеспечение бесперебойного водо- и электроснабжения, широкополосного доступа к Интернету и спутниковой связи, повышение качества внутрипоселковых дорог, возведение культурных объектов – библиотек, клубов, музеев и кинотеатров, спортивных сооружений, открытие центров обслуживания населения и т.д.

Для активизации жилищного строительства будет продолжена работа по подведению инженерных коммуникаций к новым земельным участкам. При этом затраты работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населённых пунктах, будут субсидироваться в размере 50 процентов от стоимости введённого в эксплуатацию дома площадью не более 100 квадратных метров.

Для повышения безопасности проживания в сельской местности проведут работу по строительству современных участковых пунктов полиции, внедрению в районных центрах видеонаблюдения, установлению в сёлах пешеходных переходов и скотопрогонных зон, созданию разрешённых и оборудованных мест для купания.

Наряду с этим особое внимание будет уделено развитию приграничных сельских населённых пунктов. В частности, благодаря обновлению инфраструктуры и обеспечению основных услуг планируется снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов в целом. Вместе с тем будет рассмотрена возможность введения надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов.

В рамках Концепции также предусмотрены системные меры по улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, введению в оборот новых орошаемых участков, реконструкции существующих и строительству новых водохранилищ, повышению урожайности, диверсификации культур и т.д.

Что касается повышения доходов сельчан, этот вопрос планируется решать путём активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации. Так, объединение мелких хозяйств и организация сельхозкооперативов позволит фермерам сокращать затраты на семена, удобрения, ГСМ, корма, агротехнические и ветеринарные услуги, повышать объемы произведенной продукции за счет совместного использования земельных участков, сельхозтехники, ирригационных и дренажных систем, а также иметь стабильный сбыт произведенных товаров без посредников.

В целом такой подход будет способствовать развитию бизнес-среды и формированию на селе рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры. Кроме того, за счёт расширения направлений деятельности появятся новые рабочие места и сократится отток молодых кадров.

Одним из инструментов станет проект "Ауыл аманаты", в рамках которого будет обеспечиваться льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5 процента годовых, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования и так далее. Также на селе планируется поддерживать импортозамещающие инвестиционные проекты по основным видам продуктов питания. В частности, будет масштабирован опыт Северо-Казахстанской области по финансированию инвестпроектов в АПК.

Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы предусматривает и целый ряд других мер, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению разноплановой господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экологической безопасности и т.д.

Ожидается, что в результате её реализации доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8 процента, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2 процента. Вместе с тем обеспеченность СНП услугами водоснабжения составит 100 процентов, охват интернетом – 97 процентов, доля местных дорог в нормативном состоянии – 95 процентов. В сельской местности будет осуществлён ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений. Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры.

Отметим, что по данным Бюро национальной статистики, на начало 2023 года в республике насчитывается 6 295 сельских населённых пунктов, в которых проживает 38,2 процента населения страны, или 7,5 миллиона человек.