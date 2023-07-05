Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Алматы

Фото: alatransit.kz

В Алматы хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Планируется, что тарифы будут дифференцированными в зависимости от способа платежа. Об этом говорится в проекте постановления акимата города, опубликованном на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Так, при безналичной оплате, транспортной картой или через мобильное приложение стоимость проезда составит 100 тенге. А при оплате наличными – 200 тенге.

Сейчас проезд в городских автобусах Алматы стоит 80 тенге при безналичной оплате. Этот тариф не менялся с 2012 года. В 2017 году стоимость проезда при оплате наличными повысили до 150 тенге.

Как объяснил руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась.

"К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328 процентов), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327 процентов). Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов. Данные затраты напрямую отражаются на объёме субсидирования убытков перевозчиков. Так, с 2017 года и по 2022 год объём субсидий вырос в 13,8 раза, с 6,9 миллиарда до 50 миллиардов тенге. В текущем году прогнозируемый объём субсидирования, согласно утверждённому тарифу, составил порядка 85,5 миллиарда тенге", — сообщил он в пояснительной записке к документу.

Таким образом, если действующие тарифы останутся, субсидии на общественный транспорт будут ежегодно увеличиваться и нагружать местный бюджет.

Телибаев отметил, что средняя стоимость тарифа согласно методике расчёта в текущем году составляет 425 тенге. Поэтому остро встал вопрос о его повышении. В таком случае прогнозируемый объём субсидирования в 2023 году удастся сократить более чем на 10 миллиардов тенге.

Для сравнения, в Астане проезд стоит 90 тенге и 180 тенге, в ВКО – 90 тенге и 130 тенге, в Жамбылской области – 85 тенге и 130 тенге, в Костанайской области – 100 тенге и 170 тенге.

Ранее директор транспортного холдинга ONAY Садир Хамраев заявил, что с учётом планируемого появления в автобусном парке в Алматы к 2024 году ещё тысячи новых автобусов в вопросе стоимости проезда и качества должен быть соблюдён баланс.