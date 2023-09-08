Как изменились цены на социально-значимые продукты в Казахстане
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Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики РК.
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально-значимых продовольственных товаров на 5 сентября 2023 года:
Картофель – 162 тг/кг
Рис – 467 тг/кг
Морковь – 195 тг/кг
Хлеб – 187 тг
Масло сливочное несоленое – 3827 тг
Молоко – 377 тг/л
Рожки – 316 тг/кг
Гречневая крупа – 331 тг/кг
Подсолнечное масло – 770 тг/л
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.
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