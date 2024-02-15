Как избавиться от синдрома хронической усталости

В медицине используется термин "астения", под которым подразумевается патологическое состояние утомляемости при обычной для человека нагрузке, которое не проходит даже после длительного отдыха. Как с ним справиться, рассказала российский психиатр, психотерапевт Екатерина Макеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Вечерняя Москва".

Основными критериями синдрома хронической усталости (СХУ) являются:

- постоянная усталость в течение минимум шести месяцев;

- выраженное снижение привычной активности и работоспособности;

- отсутствие облегчения после отдыха и сна;

- усиление усталости на фоне физических нагрузок и стресса.

Дополнительные симптомы: ухудшение концентрации внимания, ощущение недомогания, трудности засыпания, головная боль, боль в горле, суставах и мышцах. В большинстве случаев симптомы ослабляются с течением времени, но состояние может продлиться до нескольких лет.

Лечение синдрома хронической усталости основано на комплексном подходе и направлено на отдельные симптомы, такие как депрессия, нарушение сна, боль.

В терапии СХУ используют несколько методов. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение негативного мышления и поведения на более эффективное, что помогает справиться с симптомами усталости, например, преодолеть катастрофизацию своего состояния, фиксацию на тягостных симптомах, отказаться от избегающего поведения. Помимо этого, психотерапия помогает справиться с симптомами депрессии, тревоги, нарушениями сна.

Также в лечении используются методы поэтапного увеличения физической нагрузки, что способствует улучшению состояния, поскольку длительные периоды отдыха при СХУ, наоборот, вызывают ухудшение состояния. Пациентам рекомендуют постепенно увеличивать длительность и интенсивность физических нагрузок (ходьба, плавание, занятия в спортзале).

В некоторых случаях обосновано назначение медикаментозной терапии, например, антидепрессантов, снотворных препаратов, что помогает справиться с конкретными симптомами СХУ.

Лечение синдрома хронической усталости более эффективно у людей, которые заболели недавно. Длительное течение способствует меньшей вероятности полного выздоровления. В связи с этим важно своевременно обратиться за медпомощью.