"Важная тема LIVE": Как и где будут лечить домашних абьюзеров в Казахстане
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
97Фото: иллюстрация BaigeNews.kz
В Казахстане был принят закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Один из пунктов закона - принудительное психологическое лечение за домашнее насилие.
В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсенбаева рассказала, как будут проходить лечение люди, совершившие бытовое насилие.
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