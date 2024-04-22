  • 22 Апреля, 18:10
  • BAIGENEWS

"Важная тема LIVE": Как и где будут лечить домашних абьюзеров в Казахстане

Сегодня, 17:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
иллюстрация BaigeNews.kz Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
97
Фото: иллюстрация BaigeNews.kz

В Казахстане был принят закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Один из пунктов закона - принудительное психологическое лечение за домашнее насилие.

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсенбаева рассказала, как будут проходить лечение люди, совершившие бытовое насилие.

 

 

 

Самое читаемое

Наверх