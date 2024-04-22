"Важная тема LIVE": Как и где будут лечить домашних абьюзеров в Казахстане

В Казахстане был принят закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Один из пунктов закона - принудительное психологическое лечение за домашнее насилие.

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсенбаева рассказала, как будут проходить лечение люди, совершившие бытовое насилие.