Как глобальное изменение климата затронет Казахстан?

Гости программы "Важная тема" на BaigeNews.kz Саулет Сакенов, национальный технический советник по вопросам изменения климата и Виктория Байгазина директор департамента по управлению проектами НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов" (МЦЗТИП). С ними обсудили главные климатические вызовы, стоящие перед страной и миром.

С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет международный климатический саммит. Или 28-я Конференция ООН по изменению климата. СOP28 обещает стать крупнейшей климатической конференцией в истории. Участие в конференции примут 70 тысяч делегатов из более 190 государств планеты. На повестке дня стоит решение о пакете мер, предусматривающих утроение объёма энергии, получаемой из возобновляемых источников. 20 стран-участниц выступают с призывом отказаться от всех видов ископаемого топлива. Финансы — одна из основных тем на COP28. Бизнес-лидеры будут договариваться о том, как совершить переход к более "зеленой" экономике.