"Как это так, знают русский, но не казахский?" - глава Славянского этнокультурного объединения о молодёжи

Фото: Артем Чурсинов

Очередная XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана проходит в Астане под девизом "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", передает BaigeNews.kz.

На сессии обсуждаются вопросы идеологического и практического характера.

На встрече выступила сопредседатель славянского этнокультурного объединения "Светоч" Раиса Биткова. Она заявила о важности воспитания казахстанской молодёжи и обучению её казахскому языку.

"Как это так, знают русский язык, английский язык, но не знают казахский язык. У меня душа болит за нашу страна. Хоть мы и многоэтническая страна, но мы живем в Казахстане, - сказала Биткова.

Как отметила заместитель руководителя администрации Президента Аида Балаева, выступая на открытии сессии, суверенитет в нашей стране является общей ценностью для всех нас. И уважать его — гражданский долг.

"Как видите, процесс реализации президентских реформ идёт очень быстро. За короткий период времени мы инициировали важные институциональные изменения, - отметила Балаева.

В частности с 2021 года в стране внедрён институт прямых выборов сельских акимов. За 2021-2022 годы сельский электорат избрал напрямую более 1,3 тысячи сельских акимов. В 2023-2024 годах запланированы выборы ещё в стольких же сельских округах. В результате у "народных" акимов наряду с самостоятельностью повысилась ответственность перед избирателями.

Фото Артем Чурсинов

Заместитель председателя мажилиса Альберт Рау заявил о растущей представленности в законодательных ветвях представителей АНК.

"Наша главная цель — сохранить независимость страны и призвать народ к единству", — отметил Рау.

Заседание АНК продолжится завтра, 27 апреля. В нём примет участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.