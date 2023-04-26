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Сегодня, 11:22
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224Фото: akorda.kz
Глава государства примет участие в XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Завтра, 27 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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