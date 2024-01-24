Как электрокары ведут себя зимой: автовладельцы из Астаны поделились своим опытом

В Казахстане за 2023 год количество электрокаров увеличилось более чем в 13 раз. При этом Астана входит в тройку лидеров, в городе уже сейчас зарегистрировано 945 таких авто. Однако, многих автолюбителей по-прежнему интересует один важный вопрос: как машины на электричестве справляются со столичными морозами. Корреспондент BaigeNews.kz пообщался с владельцами электрокаров и выяснил, с какими проблемами они сталкиваются зимой.

Главный редактор журнала "За рулём" в Казахстане Алексей Алексеев говоря об эксплуатации электромобилей, обращает внимание на несколько моментов. Во-первых, зимой снижается ёмкость батареи, во-вторых, в холодное время года зарядка не так быстро и эффективно заряжает, как летом. Особенно если это медленная зарядка.

"Определённые проблемы могут возникнуть при эксплуатации электрокара с аккумулятором старого типа. Нет сомнений, что в сорокоградусные морозы он замёрзнет. Однако сейчас на новых моделях электрокаров ставят батареи с подогревом", - рассказал Алексеев.

Владелец Tesla Y Евгений Борисов рассказал, что зимой при температуре ниже -25 расход электричества его автомобиля увеличивается в три раза, а рекомендованного заряда батареи в 80% ему хватает на пару дней с пробегом 50-60 километров в день. Летом для сравнения Евгений заряжается раз в пять-шесть дней.

"Летом расход, примерно, 140-160 ватт на километр. Зимой доходит до 300-350. Смотря как ездить. Стоимость электричества на общественных зарядках от 45 до 90 тенге за 1 КВт. Для Tesla есть бесплатные зарядные станции возле комплекса Талан. А так в машине тепло и комфортно. Сама ёмкость батареи не меняется зимой, так как машина её подогревает. По дополнительным расходам - замена масла в двигателе редуктора электромотора раз в 50 тысяч километров и замена салонного фильтра. Больше особо делать там нечего", - отметил автовладелец.

Он добавил, что для комфортного использования электрокара, необходимо решить вопрос с зарядными устройствами, который пока что не до конца решён в Астане.

"Чтобы беспроблемно использовать электромобиль, нужно, прежде всего, решить, где заряжаться, чтобы это не превращалось в какую-то постоянную проблему. Идеально - это зарядка у себя в паркинге или на работе, то есть там, где человек проводит больше времени. Если решить этот вопрос, то эксплуатация электромобиля будет приносить только радость. Учитывая, что по динамике и управляемости электромобили превосходят своих бензиновых братьев", - считает Борисов.

Даурен приобрёл свой электрокар марки Gelly geometry E относительно недавно – осенью прошлого года, но уже успел оценить преимущества и недостатки от использования.

"Автомобиль зимой ездит нормально. Проблем как таковых критичных нет. Единственное – уменьшился запас хода. Потому что как у любой батарейки на телефоне, от холода у неё уменьшается ёмкость. На порядка 30-40%. В целом ездить можно. Тем более что ночью я пользуюсь тёплым паркингом", - поделился автовладелец.

При этом Даурен пожаловался на очень слабую инфраструктуру зарядных станций по городу. Самой большой проблемой он называет запрет МЧС на установку зарядных станций внутри паркингов.