Как экс-депутат борется с мошенничеством в интернете

Гость проекта "Персоны" на BaigeNews.kz общественник, экс-депутат Мажилиса Юрий Ли. Он руководит сразу двумя проектами, которые позволяют уберечь казахстанцев от обмана в интернете. Команда Юрия помогает людям не попасть в финансовые пирамиды и не стать жертвой фейковых интернет-магазинов. Главная миссия проектов быть на страже прав потребителей. В интервью он рассказал как выстроена работа его команды и высказал свое мнение относительно того насколько эффективно государство решает проблему финансового мошенничества.