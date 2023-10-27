Как экс-депутат борется с мошенничеством в интернете
Вчера, 09:00
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Вчера, 09:00Вчера, 09:00
649Фото: иллюстративное фото
Гость проекта "Персоны" на BaigeNews.kz общественник, экс-депутат Мажилиса Юрий Ли. Он руководит сразу двумя проектами, которые позволяют уберечь казахстанцев от обмана в интернете. Команда Юрия помогает людям не попасть в финансовые пирамиды и не стать жертвой фейковых интернет-магазинов. Главная миссия проектов быть на страже прав потребителей. В интервью он рассказал как выстроена работа его команды и высказал свое мнение относительно того насколько эффективно государство решает проблему финансового мошенничества.
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