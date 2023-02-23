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Как должны вести себя полицейские: новую инструкцию утвердили для патрульно-постовой службы
В Казахстане утвердили инструкцию по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции по обеспечению охраны общественного порядка и дорожной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".
Документ регламентирует порядок обращения патрульно-постовых нарядов с гражданами.
Теперь, согласно обновлённому документу, при обращении к гражданам патрульно-постовой наряд (ППН) должен:
- представиться и предъявить служебное удостоверение, не выпуская его из рук (предъявление иной документации не предусмотрено законодательством РК);
- назвать свою должность, звание и фамилию (при этом руку к головному убору не прикладывать, рукопожатие не допускается);
- кратко сообщить цель обращения или причину остановки транспортного средства;
- в случае обращения граждан, патрульно-постовой наряд внимательно выслушивает их и принимает меры в пределах компетенции по их заявлениям. Также они должны будут разъяснить, куда следует обратиться для разрешения поставленного вопроса, выходящего за рамки компетенций патрульных полицейских.
"Во всех случаях обращений граждан ППН должен быть внимательным, тактичным, вежливым, обращаться исключительно на "Вы", свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допуская действий, оскорбляющих честь и достоинство. Если гражданин реагирует возбуждённо на действия сотрудника, обеспечивающего административное производство и другие законные ограничения, необходимо дать ему время успокоиться и объяснить неправомерность его поведения, а также порядок обжалования", — уточняется в инструкции.
После этого полицейские составляют административный материал (протокол составляется вне патрульного автомобиля или, в зависимости от погодных условий, в салоне патрульного автомобиля, помещении органов полиции), с обязательной фиксацией событий на видеорегистратор, а также осуществляются иные функции административного производства.
Новая инструкция начнёт действовать с 4 марта 2023 года.
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