Как дольщикам "продали" воздух вместо квартир, рассказал аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства долгостроев столицы. Об этом он поделился на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Аким ознакомился с ходом строительства таких долгостроев, как ЖК "Садовые кварталы", "Триумф Сити", "Территория комфорта-1" 2 очередь, "Акерке 2" 2 очередь, "Мирный дом", "Коргалжынский квартал", "Алтын булак", "Зере 2".

"У каждого долгостроя своя сложная история. Сотни жителей на протяжении долгих лет ждут ключи от квартир. К примеру, строительство ЖК "Садовые кварталы" началось в 2011 году. На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована. ЖК "Мирный дом" - история объекта началась еще в 2011 году. Дольщикам было продано больше квартир, чем имеется в самом ЖК. По сути им продали воздух", - написал Женис Касымбек.

По словам акима, строительство ЖК "Алтын Булак" началось еще в 2013. До передачи в ЕКК дом был построен только на 20%. В ЖК пять блоков. Ключи от квартир прошлой осенью получили жители трех блоков.

"Строительство ЖК "Территория комфорта" началось 20 лет назад. Техобследование дома показало, что здание аварийное. Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК. В 2021 году было завершено строительство 1-ой очереди. Тогда более 100 семей-дольщиков получили ключи от квартир", - отметил он.

Ранее благодаря поддержке государства было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков.