Как долго ребёнок может играть в компьютер каждый день

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Ребёнку в зависимости от возраста можно проводить за компьютером от 20 минут до двух часов в день. Об этом рассказала российскому изданию "Газета.Ru" генеральный директор цифровой образовательной платформы "ЯКласс" Екатерина Рыжова, передаёт BaigeNews.kz.

"В возрасте 6-8 лет желательно использовать компьютер не более 20 минут в день, в 9-10 — не более 25 минут. С 10 лет — не более двух часов ежедневно", — отметила эксперт.

По словам Рыжовой, ограничения в работе с компьютером необходимы детям, чтобы несовершеннолетний уделял каждый день время активному отдыху и увлечениям вне дома.

"Эмоциональное развитие в течение первых пяти лет ребенка имеет решающее значение, детям не рекомендуется проводить более двух часов в день за устройством", — добавила она.

Однако Рыжова предупредила, что родителям стоит научиться договариваться с ребенком.

"Не ругайте ребенка, если он использует устройство не только для учебы. Выслушайте его, разберите, какие есть варианты решения вопроса, и достигайте компромиссов", — заключила специалист.