Как деятельность АЭС повлияет на здоровье казахстанцев, рассказали эксперты

На протяжении нескольких лет энергетики обсуждают вопрос необходимости строительства атомной электростанции в Казахстане. Последние годы в научной среде республики ядерная установка рассматривается как оптимальный и необходимый источник энергии. Сейчас Минэнерго разъясняет жителям регионов важность появления в Казахстане АЭС в рамках проведения публичных слушаний, передает BaigeNews.kz.

Вторые публичные слушания, посвященные строительству АЭС в Казахстане прошли в Петропавловске. С местными жителями встретились эксперты в области ядерной физики, которые объясняли горожанам, что совсем скоро республика будет испытывать дефицит энергии.

"В соответствии с разработанными балансом Министерства энергетики уже через 10 лет нам необходимо будет ввести дополнительно 18 ГВт мощности. У нас действующие электростанции вырабатывают свой ресурс. Их необходимо выводить из эксплуатации. Мы проводим модернизацию, но некоторые из них были остановлены. Рост потребления электрической энергии ежегодно растет. У нас 154 млрд кВт часов необходимо будет на обеспечение полного потребления энергией, тогда как станции могут выдать лишь 134 млрд кВт часов. Конечно же рассматривается развитие всех видов источников энергии. Как возобновляемых, так и угольной генерации, дополнительное строительство газовой генерации. В том числе хотелось бы развивать и атомную энергетику. Ведь источники энергии являются нестабильными, они зависят от погодных условий: нет солнца - нет электричества, нет ветра - нет электричества. В нашей стране возобновляемые источники производят четыре с половиной процента от общего производства энергии", - объяснила заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова.

Спикер подчеркнула, что основной целью в строительстве зелёных источников энергии является сокращение выбросов в окружающую среду. Казахстан стремится достичь углеродной нейтральности. Ради здоровья населения необходимо сокращать вредные выбросы.

"70% генерации в республике осуществляется от угольных электростанций. Весь мир стремится в своей стране строить больше атомных электростанций. В настоящее время в мире эксплуатируется 412 реакторов. На одной электростанции их может быть несколько. Например, в США 93 реактора, во Франции эксплуатируется 56. Китай находится в процессе строительства 22 реакторов. У Казахстана очень большие предпосылки для развития атомной энергетики. Кроме того, что мы занимаем первое место по добыче урана, у нас металлургический завод в Усть-Каменогорске производит готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая. Предприятие было открыто в 2021 году и уже несколько партий поставлены в КНР. Это говорит о высокой квалификации наших специалистов", - уточнила Гульмира Мурсалова.

По словам спикера, проводились исследования по определению района размещения будущей АЭС. Брались во внимание климатические и геологические факторы. Перед выбором стояли две локации - город Курчатов в области Абай и Улькен в Алматинская области.

"Оба района пригодны для строительства АЭС. Но в связи с тем, что сегодня все энергоисточники сосредоточены на севере страны и нам приходится электрическую энергию транспортировать в южные регионы, где и прогнозируется ее дефицит, то был в качестве локации определён посёлок Улкен Алматинская области", - пояснила заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго.

Эксперты ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" отмечают, что уже через семь лет дефицит энергии только на юге страны составит 1,8 ГВт. К 2035 году он увеличится еще на 1,5 ГВт. И дальше по ГВт каждые пять лет.

"Южная зона Казахстана достаточно заселена. Ежегодно там происходит прирост населения, растёт и производство, увеличивается энергопотребление. Соответственно там необходимо введение мощного источника. Нами были запрошены технико-коммерческие предложения от ведущих мировых компаний, которые занимаются строительством атомных станций. Они представили на рассмотрение 13 различных технологий. В итоге шорт-лист включает четыре технология из четырёх стран. Это Китай, Корея, Россия и Франция. Каждый реактор на сегодня является современным и безопасным. Эти четыре компании активно строятся на сегодня и у всех есть опыт зарубежного строительства.

Мы выберем одну, которая, в случае поддержки правительства и народа Казахстана, построит АЭС в республике", - объяснил заместитель генерального директора ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Ринат Окасов.

По его словам, атомная станция - уникальный проект, который возымеет большое значение для энергетики Казахстана.

"В части социального эффекта произойдет серьезный рост научно-технического и кадрового потенциала страны. Будет развиваться наука и образование. По разным оценкам на пике строительства будет создано до 10 тысяч рабочих мест. В части экономического эффекта в проекте будет участвовать местный бизнес. По нашим оценкам в период строительно-монтажных работ до трёх с половиной миллиардов останется в стране в качестве прибыли местного бизнеса", - уточняет эксперт.

Проектный срок службы ядерной установки ограничивается 60-ю годами. Однако, по словам спикера, при надлежащий условиях эксплуатации функционирование станции может продлиться до века.

"Снизятся и выбросы парниковых газов. Исследования показывают, что ядерная энергетика на последнем месте в списке влияющих на здоровья человека производств. Использование воды активно при работе электростанции нами тоже изучалось. Многие, в том числе и местные жители, задают вопросы о возможном обмелении озера Балхаш. Проведены официальные исследования и доказано, что влияние работы станции на водоем будет минимальное. Станция для своей работы потребует примерно 63 миллиона кубических метров воды. Это ничтожно мало по сравнению с общим объёмом озера и в сравнении с естественным испарением озера Балхаш, которое составляет 18,9 млрд кубических метров в год. В процентном соотношении влияние АЭС на озеро менее 1%", - подытожил Ринат Окасов.

О готовности казахстанской науки к появлению и функционированию АЭС заявляют в Институте ядерной физики. Представители вуза уверены, что экспертов в области атомной энергетики в стране есть.

"При разговоре о использовании атомной энергии в мирных целях всем нам на ум приходит в первую очередь атомная электростанция. Но это еще и научное археологические исследования, производство без углеродного водорода и многое другое. Но прежде, чем говорить о строительстве атомной электростанции в Казахстане необходимо определить компетенции самой страны с научной точки зрения. В стране есть специалисты, которые компетентны в этой области. На данный момент в Казахстане в области атомной промышленности в научном плане работают порядка трех тысяч человек. Это институт ядерной физики и национальный ядерный центр. Хотелось бы сказать и о воздействии радиации на наш организм. Но все, наверное, знают, что мы с радиацией встречаемся ежедневно. Это космические и солнечные лучи, которые несут за собой излучение. Наш организм в ходе эволюции к этим радиации уже привык. От атомных электростанций человек получает мизерную часть радиации, чем от других факторов", - высказался старший научный сотрудник РГП "Институт ядерной физики" Асхат Бекбаев.

Жителей СКО в основном беспокоят вопросы влияния появления ядерной установки на здоровье населения и экологию края. Однако они не забывают, что действующие источники энергии сегодня наносят не меньший вред.

"Составляем дендроплан города. Изучаем объекты озеленения. Почти 700 гектаров в административной черте Петропавловска — это золоотвалы. ТЭЦ-2 работает на высокозольном экибастузском угле. Это дает нам тепло и энергию, но съедает территорию города и сельскую местность под золоотвалы. Это большая проблема. В основном здесь юго-западное направление ветра, что уносит выхлоп ТЭЦ. Но если наступает безветрие или дует с севера, то запах угольной энергетики невозможно не чувствовать. В угле есть природные радионуклидные изотопы. И когда мы сжигаем 6-8 тысяч тонн ежесуточно, всё оседает. Я думаю, что развивать нужно оба направления. Но необходимо привлекать и перенимать самые современные технологии, готовить свою кузницу кадров. Считаю, что Казахстан имеет богатые ресурсы и их нужно использовать во благо казахстанцев", - заявил агроном-эколог Тимур Зверяченко.

Принимать решение о строительстве АЭС на территории Казахстана нужно, отключив эмоции и включив здравый смысл. Об этом на публичных слушаниях заявил член Общественного совета СКО Павел Афанасьев.

"На мой взгляд этот вопрос мог быть решён раньше. Помните, как в марте прошлого года у нас упала труба на ТЭЦ-2. И прежнее руководство Севказэнерго, и нынешнее признало, что 20% электричества мы вынуждены были импортировать из России и перетоками получать из центрального Казахстана. ТЭЦ-2 1961 года постройки. Технически её ресурс фактически уже выработан. И нет альтернативного источника генерации энергии. Генплан Петропавловска, который был утверждён до 2035 года, не предусматривает строительства нового генерирующего источника. Получается мы зависим от импорта. Мы же понимаем, что атомная энергетика не отрицает использование других альтернативных. Это как дополнительный источник. И, насколько я понимаю, одна электростанция нам погоду не сделает. Она будет занимать в энергобалансе Казахстана где-то восемь процентов. Это лишь пробник, лишь начало", - считает спикер.

Радиация для североказахстанцев давно не новость. О ее существовании говорит высокий уровень заболеваемости мужской и женской онкологии. Природные источники радиации в СКО существуют давно.