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182Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Как День отца отметят в Астане
Оpen talks проведут в честь Дня отца в Астане 18 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
В столичном Ботаническом саду состоится мероприятие "Әке – отбасының тірегі" - open talks. Основной целью мероприятия является популяризация традиционных семейных ценностей, продвижение идеи "вовлечённого родительства", а также демонстрация важности роли отца в воспитании детей. Гостей ждут ярмарка социальных проектов, праздничный концерт и выставка детского творчества.
Регистрация на open talks продлится с 10:30 до 11:00.
Следует отметить, что в текущем году День отца отмечается в Казахстане впервые. Он приходится на третье воскресенье июня.
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