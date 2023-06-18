Как День отца отметят в Астане

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Оpen talks проведут в честь Дня отца в Астане 18 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В столичном Ботаническом саду состоится мероприятие "Әке – отбасының тірегі" - open talks. Основной целью мероприятия является популяризация традиционных семейных ценностей, продвижение идеи "вовлечённого родительства", а также демонстрация важности роли отца в воспитании детей. Гостей ждут ярмарка социальных проектов, праздничный концерт и выставка детского творчества.

Регистрация на open talks продлится с 10:30 до 11:00.

Следует отметить, что в текущем году День отца отмечается в Казахстане впервые. Он приходится на третье воскресенье июня.