Как будут защищены права покупателей интернет-магазинов в Казахстане

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В Евразийской экономической комиссии взяли на контроль нашумевшие истории с проблемами возврата денег за товары и услуги в интернет-магазины. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила общие подходы к защите прав потребителей в электронной торговле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЕЭК.

В частности, в документе говорится, что соблюдение прав потребителей, установленных законодательством государства-члена ЕАЭС, является обязанностью оператора электронной торговой площадки, а также продавца, реализующего товары (услуги, работы) через Интернет.

Оператор электронной торговой площадки должен оказывать содействие продавцам и потребителям в разрешении споров и принимать меры по соблюдению продавцами требований законодательства о защите прав потребителей.

Покупатель может отказаться от товара (работы, услуги) в любое время до его передачи, а после передачи ТРУ - в срок не менее 14 календарных дней. А уплаченную потребителем денежную сумму должны вернуть не позднее семи календарных дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Оператор электронной торговой площадки, интернет-магазина, продавец рассматривают претензию потребителя не более 10 календарных дней со дня её предъявления.