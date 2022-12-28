Как будут встречать Новый год в Алматы

Как в Алматы подготовились к празднованию Нового года, рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Основное празднование состоится 31 декабря на площади "Астана". Концерт с участием звёзд казахстанского шоу-бизнеса пройдёт с 21:00 до 23:50. После поздравительной речи Президента запустят фейерверк", - сообщили в администрации.

Новогодний фестиваль с 20 декабря по 5 января проходит возле Дворца Республики. На площади Абая установлено 26 малых архитектурных форм, фотозоны, 30 домиков с различными магазинами и ресторанами.

В районах города наряжены елки, оборудованы катки, проходят ярмарки и концерты. Всего в Алматы установили 40 объёмных фигур сказочных персонажей высотой до 2,5 метра.