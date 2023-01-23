Как будут регулироваться цены на продукты в межсезонье

По данным Комитета торговли, на прошлой неделе цены на социально-значимые товары снова выросли, в основном, на овощи. Так, лук подорожал на 5,5 %, морковь – на 1,3 %, картошка – на 1%.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов представил результаты проводимой работы по формированию резервов региональных стабилизационных фондов и текущих запасов на местах. Для обеспечения потребности населения в овощах закуплено 20,4 тысяч тонн лука, 23,5 тысяч тонн моркови, 17,1 тысяч тонн капусты. Согласно данным акиматов, в регионах на этот период уже законтрактовано порядка 78,5 тысяч тонн картофеля, в том числе в рамках форвардных договоров – 36 тысяч тонн, по "оборотным схемам" – 42,5 тысяч тонн. В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран.

"Для обеспечения закупа ранних овощей МСХ РК совместно с управлением сельского хозяйства Туркестанской области организовало выездное совещание, где участвовали представители всех регионов, по итогам региональные СПК заключили договоры намерений с казахстанскими производителями ранних овощей", - сообщил вице-министр сельского хозяйства.

Таким образом, резервы, сформированные из урожая 2022 года, дадут возможность обеспечить потребности регионов до конца апреля 2023, в ценовом диапазоне "цена приобретения + затраты на хранение". Это позволит сгладить резкие колебания цен в межсезонье, а, начиная с мая по июнь, в рознице будет доступен свежий урожай по ценам ниже чем в аналогичном периоде прошлого года. Уже подписано соглашение с Таджикистаном о гарантированных поставках 6 тысяч тонн раннего лука в межсезонье. Аналогичные контракты прорабатываются с Пакистаном и Узбекистаном.

"Для формирования индикативных цен на овощи на предстоящее межсезонье на прошлой неделе мы направили во все регионы расчеты, учитывающие следующие факторы: данные Бюро национальной статистики по ценам на овощи по состоянию на 27 декабря 2022 года, цена приобретения, хранения, транспортные расходы и торговая надбавка. Это формула расчета для индикативных цен на урожай 2022 года. Формула "рыночная цена+торговая надбавка" не должна применяться к этому урожаю. Только так мы сможем спрогнозировать и сформировать допустимый коридор инфляции. Теперь регионам необходимо в кратчайшие сроки, до середины следующей недели, сформировать индикативные цены на овощи. В типовых правилах МСХ по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары все четко прописано, в каких случаях стабфонды работают, а когда интервенции проводятся - все на основе мониторинга цен и индикативных данных. Но если у вас нет индикативов, как вы будете работать? - сказал Шаккалиев.

Всем регионам совместно с акиматом Туркестанской области в 5-дневный срок поручили заключить форвардные договора с производителями ранних овощей.