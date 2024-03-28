Как будут развивать детские печатные издания, рассказали в Минкультуры
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В Мажилисе депутаты и представители СМИ обсудили проблему детских печатных изданий, которые в последнее время перестали пользоваться популярностью среди маленьких читателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Вопрос не стоит в их дефиците. У нас достаточное количество детских СМИ - около 80-100 изданий. Вопрос в том, что они испытывают серьёзные проблемы по финансированию, распространению и подписке. Мы понимаем, что есть объективные причины – развитие социальных сетей и онлайн-платформ, которые уводят аудиторию, особенно детскую в эту среду, соответственно читательская аудитория снижается. Поэтому мы должны понимать, что мы не будем отказываться от детских печатных изданий. Будем наращивать и финансирование, и вопросы, связанные с подпиской, и распространение", - заявил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.
Он добавил, что государство может помогать данным изданиям не только финансированием, но и подпиской и распространением.
"Главная задача государства – создавать условия для того, чтобы детские газеты и журналы продавались, чтобы на них подписывались. Соответственно привлекать спонсоров. Это двустороннее движение. И государство даёт деньги и создаёт условия, и сами собственники создают качественный современный контент, который интересен детям", - сказал Искаков.
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