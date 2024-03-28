Как будут развивать детские печатные издания, рассказали в Минкультуры

В Мажилисе депутаты и представители СМИ обсудили проблему детских печатных изданий, которые в последнее время перестали пользоваться популярностью среди маленьких читателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вопрос не стоит в их дефиците. У нас достаточное количество детских СМИ - около 80-100 изданий. Вопрос в том, что они испытывают серьёзные проблемы по финансированию, распространению и подписке. Мы понимаем, что есть объективные причины – развитие социальных сетей и онлайн-платформ, которые уводят аудиторию, особенно детскую в эту среду, соответственно читательская аудитория снижается. Поэтому мы должны понимать, что мы не будем отказываться от детских печатных изданий. Будем наращивать и финансирование, и вопросы, связанные с подпиской, и распространение", - заявил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Он добавил, что государство может помогать данным изданиям не только финансированием, но и подпиской и распространением.