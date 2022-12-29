open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 12:41
121
Сегодня, 12:41
121
Фото: BaigeNews.kz

Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

Пресс-служба Госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовала график работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с празднованием Нового года ЦОНы и СпецЦОНы страны не будут работать 1, 2 и 3 января", - сообщили в компании.

При этом 31 декабря, в субботу, дежурные ЦОНы и СпецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00 часов.

После новогодних праздников ЦОНы и СпецЦОНы приступят к работе 4 января.

А 7 января, в субботу, дежурные ЦОНы не будут работать в связи с праздничным днём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ЦОН #Правительство для граждан #праздники #работа
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:41
121
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх