Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

Фото: BaigeNews.kz

Пресс-служба Госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовала график работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с празднованием Нового года ЦОНы и СпецЦОНы страны не будут работать 1, 2 и 3 января", - сообщили в компании.

При этом 31 декабря, в субботу, дежурные ЦОНы и СпецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00 часов.

После новогодних праздников ЦОНы и СпецЦОНы приступят к работе 4 января.

А 7 января, в субботу, дежурные ЦОНы не будут работать в связи с праздничным днём.