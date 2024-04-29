Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

В мае изменится порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"В мае казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая. В субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные - до 20:00", - сообщили в госкорпорации.

8 мая будет рабочим днём только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвратятся к привычному графику: обычные центры обслуживания населения будут работать в будни с 9:00 до 18:00,

дежурные – с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.