Как будут работать ЦОНы Казахстане в праздничные дни

Изменён график работы ЦОНов и спецЦОНов в Казахстане в связи с празднованием Дня Конституции и переносом выходных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

"ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28, 29 и 30 августа. Дежурные ЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать 29 августа с 9:00 до 13:00", - сообщили в корпорации.

В "Правительстве для граждан" отметили, что в связи с плановыми техническими работами со стороны АО "Казпочта" в дежурных ЦОНах 29 августа будет недоступна оплата госпошлин через кассы.

Услугополучатели могут оплачивать госуслуги с помощью банковских приложений и QR-кода.

27 августа, суббота, будет рабочим днём. ЦОНы и спецЦОНы будут принимать клиентов по обычному графику.

Центры обслуживания возобновят работу 31 августа.

Напомним, в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы - в будни с 9:00 до 20:00, по субботам - с 9:00 до 13:00.