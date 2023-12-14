Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в праздничные дни
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
77Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В госкорпорации "Правительство для граждан" проинформировали о том, как будут работать ЦОНы в праздничные и выходные дни, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с празднованием Дня Независимости, ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря. В понедельник 18 декабря с 9:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения. Со вторника 19 декабря госкорпорация будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Центры принимают граждан в будни с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.
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