Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз
Сегодня, 17:24
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Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
129Фото: baigenews.kz
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
"В связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 21 по 25 марта. Дежурные будут оказывать госуслуги 25 марта до 13:00. К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта", - говорится в сообщении.
В обычные дни центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.
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