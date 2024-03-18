Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз

Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

"В связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 21 по 25 марта. Дежурные будут оказывать госуслуги 25 марта до 13:00. К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта", - говорится в сообщении.

В обычные дни центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.