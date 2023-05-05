Как будут проводить срезы знаний в вузах, сообщили в Миннауки

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В Казахстане разработали Положение об организации и проведении среза знаний студентов для госконтроля в организациях высшего и послевузовского образования, передаёт BaigeNews.kz.

Документ появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

В нём сказано о том, что срез знаний будут проводить в форме компьютерного тестирования среди обучающихся бакалавриата очной формы с полным циклом обучения. При отсутствии этого контингента, тестирование проведут среди магистрантов по всем направлениям подготовки кадров.

"Содержание тестовых заданий направлено на выявление понимания и осмысление методов научного и философского познания, содержания научного мировоззрения, научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана, умения использовать методы и приёмы исторического описания для анализа причин и следствий событий Истории Казахстана, способности применять различные виды информационно-коммуникационных технологий, оценку уровня сформированности компетенций", - пояснили в Миннауки.

Результаты теста не будут подлежать апелляции.

Экзамен будет состоять из четырёх частей, включающих 60 тестовых заданий, в том числе:

по истории Казахстана - 15 заданий;

философии - 15 заданий;

информационно-коммуникационным технологиям (на языке обучения) - 15 заданий;

навыкам обучения - 15 заданий.

Время проведения тестирования - 90 минут.

"Каждое тестовое задание при выборе правильного ответа оценивается в один балл. Максимальное количество баллов - 60, пороговый балл - 30, в том числе по каждой части составляет не менее семи баллов", - сказано в документе.

Непреодоление порогового балла по каждой части, а также в целом теста более 30 процентами обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров будет являться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования.