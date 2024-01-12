Как будут проводить процедуру дактилоскопии, рассказали в МВД

С 1 января в Казахстане иностранных граждан и лиц без гражданства обязали проходить дактилоскопическую регистрацию. Соответствующий закон подписал президент страны. Более подробно о том, как производится дакторегистрация и кто кроме иностранцев должен её проходить, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции по городу Астана Алия Макаева.

- Алия Жолаушбаевна, после новости о введении в Казахстане процедуры дактилоскопической регистрации при получении документов, люди всерьёз обеспокоились. Разъясните, пожалуйста, для кого всё-таки прохождение дактилоскопии является обязательной?

- В первую очередь надо отметить, что с этого года закон исключает обязанность граждан Казахстана проходить дактилоскопическую регистрацию при оформлении удостоверений личности и паспортов. Но по желанию при получении документов казахстанцы тоже могут её пройти.

Требование о прохождении обязательной дактилоскопической регистрации пока распространяется только на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны или ходатайствуют о получении вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца. Также процедура обязательна для иммигрантов, прибывших в Казахстан в качестве наёмных работников. Иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим выдворению за пределы территории РК либо подпадающим под действие международных договоров о реадмиссии, также следует обязательно пройти такую процедуру.

- Некоторые казахстанцы считают, что закон об обязательной дактилоскопии нарушает их права на соблюдение конфиденциальности личных данных. Люди обеспокоены тем, что государство сегодня и так имеет полный доступ к цифровым данным каждого гражданина, а теперь ещё и будет владеть личными биометрическими данными.

- Данная мера необходима в первую очередь для повышения безопасности внутри страны и профилактики преступлений. К тому же такая практика давно применяется во многих странах мира – США, Великобритании, Индонезии, Японии, Южной Корее и других. Это лишь вопрос обеспечения безопасности. В части правоохранительной деятельности это позволит качественно расследовать уголовные дела, поможет определять причастность или непричастность лиц к совершению преступлений, контролировать миграционные процессы в стране. Если надо будет опознать или доказать личность человека в случае его пропажи или гибели дактилоскопические данные только ускорят и упростят эти процессы.

- Как происходит процесс заборы данных?

- Сама процедура занимает всего 10 минут. Для дакторегистрации в районных подразделениях миграционной службы установлено специальное облорудование – дактосканеры. Для людей с инвалидностью имеется мобильный передвижной дактоаппарат – сотрудники миграционной службы самостоятельно проедут к гражданину для снятия дактилоскопии и заполнения соответствующих документов.

После иностранному гражданину выдается справка о прохождении процедуры. Затем при сдаче документов в ЦОН он может также приложить эту справку.

Если человек ранее уже проходил дакторегистрацию, то при повторном обращении в миграционную службу он проходит верификацию. Для этого достаточно приложить оттиски пальцев к аппарату.

- Чем грозит иностранным гражданам отказ от прохождения дактилоскопической регистрации?

- За отказ в прохождении дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность согласно статье 443-1 КоАП РК, человек должен будет оплатить штраф от 2 до 5 МРП. И даже при привлечении к ответственности с наложением штрафа человек всё равно должен будет пройти декторегистрацию. В случае повторного отказа человек будет выдворен из страны. Такая мера принята для повышения безопасности внутри страны и профилактики преступлений.

- А что, если у человека отсутствуют пальцы или кисти рук в целом и забор биометрии просто невозможен?

- Мы предусмотрели такую вероятность. Если у человека отсутствуют пальцы или кисти рук, он освобождается от данной процедуры. А в дактилоскопической карте или справке вносится пометка о наличии у него инвалидности.

- Процедура дактилоскопической регистрации платная?

- Процедура бесплатная для всех – и для казахстанцев, и для иностранных граждан.

- Где и сколько лет будут храниться биометрические данные?

- База данных будет храниться в Министерстве внутренних дел, а точнее информационных системах "РП Документирование и регистрация населения" и единой информсистеме "Беркут". Хранение дактилоскопической информации казахстанцев предусмотрено до даты смерти или при достижении им 100 лет. Данные иностранных граждан и лиц без гражданства будут храниться 10 лет.

- Сколько человек уже прошли процедуру с начала года?

- На сегодняшний день в Астане дакторегистрацию на временную регистрацию прошли 1119 иностранных граждан, на постоянное место жительство – 94 иностранца.