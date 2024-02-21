Как будут продвигать экспорт несырьевых товаров и услуг в Казахстане

Для продвижения экспорта несырьевых товаров и услуг будут реализованы пять шагов. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на расширенном заседании ведомства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во-первых, сформированы институциональные основы развития и продвижения экспорта несырьевых товаров и услуг. На базе единого оператора QazTrade будет сконцентрирована сервисная поддержка экспортёров.

Во-вторых, особое внимание будет уделено регионализации. По словам Шаккалиева, Китай вышел в лидеры торговых партнёров Казахстана, что отражает высокий торговый потенциал обеих стран.

"Почти половина товарооборота сконцентрирована с китайским Синьцзяном. С прошлого года активно прорабатываются экспортоориентированные проекты с провинциями Хубэй, Сычуань. Основным фокусом работы с КНР станет адресная работа с каждой из провинций по принципу регионализации", - сказал министр.

В-третьих, в оперативном порядке будут решаться вопросы привлечения инвестиций в развитие обрабатывающих секторов экономики, продвижение несырьевого экспорта.

В-четвёртых, до 2030 года предусмотрено создание и развитие пяти трансграничных хабов - Хоргосский узел, Каспийский узел, Евразия, МЦПК "Центральная Азия", ИТЛК. Эти хабы должны стать центрами притяжения инвесторов. Они позволят упростить логистические процедуры и увеличить рост несырьевого экспорта на 30 процентов с соседними странами.

В-пятых, одним из драйверов экспортной выручки для экономики страны должен стать сектор услуг. В частности, особое внимание будет уделено развитию экспорта медицинских, ИТ, нефтесервисных услуг, которые обладают высоким экспортным потенциалом.