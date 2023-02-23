Как будут меняться ставки акцизов на табачные изделия до 2026 года в РК

Фото: pixabay.com

С 1 января 2023 года в Налоговый кодекс внесены изменения, согласно которым определены ставки акцизов на табачые изделия до 2026 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов министерства финансов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, ставки акцизов на табачные изделия будут увеличивать поэтапно и составят на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы:

в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;

в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук.

На табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин:

в 2023 году – 12 950 тенге/килограмм;

в 2024-2025 годах – 14 150 тенге/килограмм.

На никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах:

в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости;

в 2024-2025 годах – 55 тенге/миллилитр жидкости.

Отметим, что на сигариллы ставки акциза приравнены к ставкам сигарет:

в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;

в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук.

На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки: