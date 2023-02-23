open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Как будут меняться ставки акцизов на табачные изделия до 2026 года в РК
pixabay.com Сегодня, 10:20
48
Сегодня, 10:20
48
Фото: pixabay.com

Как будут меняться ставки акцизов на табачные изделия до 2026 года в РК

С 1 января 2023 года в Налоговый кодекс внесены изменения, согласно которым определены ставки акцизов на табачые изделия до 2026 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов министерства финансов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, ставки акцизов на табачные изделия будут увеличивать поэтапно и составят на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы:

  • в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;
  • в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук.

На табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин:

  • в 2023 году – 12 950 тенге/килограмм;
  • в 2024-2025 годах – 14 150 тенге/килограмм.

На никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах:

  • в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости;
  • в 2024-2025 годах – 55 тенге/миллилитр жидкости.

Отметим, что на сигариллы ставки акциза приравнены к ставкам сигарет:  

  • в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;
  • в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук.

На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на  уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

  • в 2023 году – 9 870 тенге/1000 штук;
  • в 2024-2025 годах – 11 130 тенге/1000 штук.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#налог #минфин #сигарета
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:20
48
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх