Как будет развиваться транспорт и логистика Казахстана в ближайшие годы

Для развития транспортной отрасли, по поручению президента страны была утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Что в себя включает концепция, и как будет развиваться транспорт и логистика страны в ближайшие 6 лет, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

По словам директора Департамента транспортной политики МТ РК Сапара Бектасова концепция охватывает все виды транспорта, логистики и автодорожной инфраструктуры в стране. При этом особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту и коридору Север-Юг. Так в ноябре прошлого года на базе МФЦА было зарегистрировано совместное предприятие, созданное железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии. Такая мера должна увеличить объемы перевозок по этому маршруту, а также ускорить процессы оформления услуг, помимо этого синхронизирует тарифы.

"Для обеспечения логистического сервиса на маршруте совместно с ведущим логистическим оператором морских - компанией PSA, запускается программа цифрового транспортного коридора. Совместно с PSA планируется через железнодорожную платформу CALISTA ASIA-EUROPE организовать окно продаж логистических и экспедиторских услуг АО "KTZ Express" на маршруте ТМТМ. Для обеспечения стабильности графика маршрутных контейнерных поездов, АО "КТЖ Экспресс" с декабря 2022 года действует регулярный шаттл-сервис со станции Алтынколь, который курсирует 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам до казахстанских портов Актау и Курык. В целях увеличения пропускной способности, а также объема перевозок казахстанских грузов и транзита из Китая в Европу ведется работа по реализации инфраструктурных проектов", - отметил Сапар Бектасов.

Так, начиная с ноября 2022 года, продолжается реализация амбициозного крупного проекта по строительству вторых путей на участке Достык-Мойынты (836 км), что позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз - с 12 до 60 пар поездов и повысить скорость прохождения участка до 1500 км в сутки.

На сегодняшний день развернуты работы по сооружению земляного полотна на 714 км участка, работы ведутся по отсыпке земляного полотна, укладке и последующей сборки рельсошпальной решетки, укладке стрелочных переводов.

В ноябре 2023 года был запущен проект строительства обводной железнодорожной линии станции Алматы. Проект планируется завершить в 2025 году.

"Для развития морских перевозок 13 февраля 2023 года зарегистрировано СП "Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd.". В 2023 году для транспортировки нефти в направлении Азербайджана (Баку-Тбилиси-Джейхан) СП закуплены 2 танкера (DWT 8 тыс. тонн), в ноябре 2023 г. танкеры сданы эксплуатацию на линии Актау-Баку. В среднесрочной перспективе прорабатывается вопрос строительства 4-х танкеров (дедвейт – 12000 т.) и 2-х паромов. Окончательные решения по реализации проектов будут рассматриваться отдельно на основе экономической рентабельности и коммерческой привлекательности.

Также, для транспортировки небольших объемов нефти на линии Актау-Баку под казахстанский флаг привлечены 4 частных перевозчика. На фидерной линии Актау-Баку КМТФ с начала 2023 года дополнительно введены в эксплуатацию контейнеровозы "Беркут" и "Сункар"", - сообщил Бектасов.

По итогам проведенных работ по маршруту ТМТМ к 2030 году планируется достижение 20 млн. тонн, в том числе 500 тыс. ДФЭ.

Также он отметил, что Каспийское море является точкой пересечения ТМТМ с коридором Север-Юг. В настоящее время, пропускная способность коридора составляет около 9 млн. тонн. В рамках развития коридора, Министерством транспорта РК совместно с российской, туркменской, иранской и индийской сторонами ведется разработка Дорожной карты по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг" на 2024-2025 годы, проходящего по территориям России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии.

"В рамках Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, Министерством будут предприняты меры по поэтапному удвоению пропускной способностью железнодорожной линии коридора. В рамках поручения планируется модернизация линии "Болашак-Челябинск". К 2027 году объем перевозок по коридору Север-Юг планируется довести до 15 млн тонн. Кроме того, ведутся работы по реализации проектов Дарбаза-Мактарал и Бахты-Аягоз. Это позволит увеличить пропускную способность на границе с КНР и РУ до 10 и 20 млн. тонн соответственно. Концепцией предусмотрены меры по развитию транспортно-логистических хабов, что предполагает полноценную реализацию транзитно-транспортного потенциала страны посредством развития мультимодальных перевозок", - сказал Сапар Бектасов.

Так, в прошлом году проведен анализ, по результатам которого планируется создание республиканских хабов на базе аэропортов городов Астана, Алматы, Актобе (АО "НК "КТЖ" в качестве национальной транспортно-логистической компании). Реализация промышленных транспортно-логистических хабов также заложена в Концепции.

По 3 проектам акиматами Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской области ведется практическая реализация проектов. Это включает в себя вопросы выделения земельных участков, подведение инженерной инфраструктуры и прочие работы.

Проект хаба на Хоргосскому узлу в настоящее время прорабатывается. По Каспийскому узлу в настоящее время ведутся работы по развитию инфраструктуры портов Актау и Курык.

В порту Актау в ближайшее время планируется завершить разработку ТЭО проекта контейнерного хаба, что позволит обеспечить обработку до 300 тыс. ДФЭ. Реализация проекта предполагает строительство контейнерного стока, модернизацию перегрузочного оборудования.

В порту Курык в текущем году планируем осуществить дноуглубительные работы для обеспечения загрузки судов из-за обмеления Каспийского моря.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Концепцией позволит удовлетворить потребности роста экономики посредством выхода на новые рынки сбыта и обеспечения как внутренних, так и внешних потребностей в эффективных перевозках.

Для обеспечения потребностей рынка в перевозочном процессе, ведется работа по модернизации железнодорожного подвижного состава и снижению его среднего износа. Так, в 2023 году, поставлено 133 локомотива, что позволило снизить средний износ до 52%. АО "Қазтеміртранс" заключен договор закупу 3000 полувагонов до 2025 гг. (на сегодняшний день поставлено 275 единиц), что позволило снизить уровень износа вагонного парка до 55%.

Ведется работа по модернизации парка пассажирских вагонов - в период с 2023 до 2030 года планируется закупить 856 пассажирских вагонов, в том числе: 537 пассажирских вагонов по технологии Stadler в период с 2025 по 2030 годы; 307 вагонов по технологии ТВЗ: по договорам закупа с АО "ЗИКСТО", поставлено 50 вагонов; по договору закупа с АО "ЗИКСТО", предусмотрена поставка 100 вагонов, из них поставлено 38 ед., поставка оставшихся 62 ед. ожидается в 1-м полугодии 2024 года; частными перевозчиками в 2023 году приобретено 12 вагонов.

Это позволило снизить средний износ подвижного состава в целом до 55%.

Для обеспечения автомобильных перевозок ведется работа по строительству и реконструкции, ремонту республиканских автомобильных дорог, модернизации пограничных пунктов пропуска.

"В целом, до 2029 года будет отреконструированы более 4 тыс. км автомобильных дорог, входящих в состав международных маршрутов, тем самым, будут модернизированы все международные коридоры для обеспечения международных и внутренних грузопотоков. Для обеспечения сохранности и нормативного содержания продолжается работа по внедрению платности на автомобильных дорогах республиканского значения. В данном направлении проводятся работы по тарифной политике, в том числе, для транзитного сообщения. Вместе с тем, немалое внимание уделяется состоянию дорог местной сети. В 2023 году охвачено ремонтными работами 4 тыс. км автодорог областного и районного значения, благодаря которым, доля дорог в нормативном состоянии доведена до 95%. Наряду с модернизацией автодорог, следует отметить, что время прохождения автомобильного грузопотока зависит и от прохождения пограничных контрольных пунктов на государственной границе", - отметил Сапар Бектасов.

По его словам с 2023 года ведутся строительно-монтажные работы по модернизации пунктов пропуска. В том числе, на внешней границе ЕАЭС модернизация затронула такие пункты, как Капланбек, Казыгурт, Атамекен и Тажен на границе с Узбекистаном; Алаколь, Колжат, Майкапшагай, Бахты на границе с Китаем; Темир-баба – на казахстанско-туркменской границе.

В рамках ЕЭАС на границе с Россией в текущем году в рамках доведенного финансирования планируется начало строительно-монтажных работ по пунктам пропуска Сырым, Алимбет, Косак, Жанажол.

Вторым этапом с 2025 по 2030 годы планируется модернизация оставшихся пунктов пропуска. Разработка ПСД с получением экспертизы предусмотрена в 2024 году.

На границе с Кыргызстаном в текущем году также планируется начало СМР планируется по пункту пропуска Бесагаш. Пункт пропуска Карасу ожидает получения государственной экспертизы, с реализацией в 2024-2025 годах.

Реконструкцией предусмотрено расширение территории пункта пропуска, модернизация существующих зданий и сооружений, оснащение новейшими оборудованиями, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами, увеличение количества кабин паспортного контроля и полос движения с разделением потоков.

Для облегчения прохождения автомобильными перевозчиками пунктов пропуска с ноября 2022 года внедряется система электронных очередей CarGoRuqsat на платформе Qoldau.kz. В настоящее время, система внедрена на большинстве пунктов пропуска на границе с Китаем, Россией, Узбекистаном и Туркменистаном.

Функционал сервиса позволяет обеспечить прозрачность процесса прохождения автотранспортными средствами границы, посредством бронирования очереди при соответствующем прохождении форматно-логического контроля.

Таким образом, на сегодняшний день созданы условия для развития транзитных перевозок на всех направлениях. За последние шесть лет объем транзитных перевозок увеличился более чем на 40% к 2018 году. По результатам 2023 года по всем показателям отрасли транспорта наблюдается положительная динамика.

Так, по итогам 2023 года индекс физического объема составил 106,9%. Перевезено 980,7 млн тонн грузов, в том числе 416 млн. тонн железнодорожным и 287,1 млн тонн автомобильным транспортом. Рост наблюдается и по показателю грузооборота, за 2023 год он составил 3,1%, превысив 500 млрд тоннокилометров, отметил директор Департамента транспортной политики МТ РК Сапар Бектасов.