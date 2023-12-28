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Как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничные дни

Сегодня, 18:33
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Стало известно, по какому графику будет ходить общественный транспорт в Астане в дни празднования Нового года, передаёт BaigeNews.kz.

30-31 декабря автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня - с 6:00 до 23:00.

1 января - с 6:00 до 10:00 на линию выйдут 50 процентов автобусов, после 10:00 - согласно расписанию в штатном режиме до 23:00.

"2 января - по субботнему расписанию (06:00 - 23:00). С 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию. С 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно утверждённому расписанию (согласно дню недели). Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", - сообщили в компании CTS.

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