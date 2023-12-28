Как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничные дни

Стало известно, по какому графику будет ходить общественный транспорт в Астане в дни празднования Нового года, передаёт BaigeNews.kz.

30-31 декабря автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня - с 6:00 до 23:00.

1 января - с 6:00 до 10:00 на линию выйдут 50 процентов автобусов, после 10:00 - согласно расписанию в штатном режиме до 23:00.