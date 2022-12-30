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Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января Сегодня, 21:19
225
Сегодня, 21:19
225

Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января

Как на праздники будет ездить общественный транспорт в Алматы, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

31 декабря автобусы, троллейбусы и метро будут курсировать в штатном режиме - с 6:00 до 23:00.

1 января на линию выйдет 50% автотранспорта. 

2, 3 января общественный транспорт будет работать по графику праздничного дня - на линии будут 70 процентов автобусов и троллейбусов. 

Ночной маршрут №3 будет курсировать без изменений в графике - с 23:00 до 6:00. 

В выходные дни на маршруте №12, который едет в направлении ВСК "Медеу" и работает до 00:30, будут курсировать 20 автобусов. 

Метрополитен будет работать с 6:20 до полуночи по графику праздничного дня с интервалом движения 12-15 минут.

Ранее сообщалось о том, как будут ходить автобусы в праздничные дни в Астане.

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#Алматы #общественный транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:19
225
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