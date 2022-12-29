Как будут ходить автобусы в Астане 1-3 января

График работы общественного транспорта изменится в праздничные дни в Астане. Подробности сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

Для обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания в праздничные дни общественный транспорт столицы будет курсировать следующим образом:

1, 2 и 3 января – по расписанию воскресного выходного дня.

1 января на линию выйдут все городские маршруты и пригородные №№303, 304, 306, 307, 320, 323, 326. Автобусы будут курсировать с раннего утра до 10:00 через один график согласно утверждённому расписанию, далее по штатному расписанию.

Пригородные маршруты №№302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 327 - 1 января до 10:00 на линию не выедут. После 10:00 будут ходить по штатному расписанию воскресного выходного дня.

С 4 января работа общественного транспорта будет идти в штатном режиме согласно действующему расписанию движения.