Как будет проходить внеочередная аттестация в МВД и кого она затронет
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Глава государства поддержал инициативу МВД о проведении точечной внеочередной аттестации полицейских. Подробнее о процедуре рассказал официальный представитель министерства Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Аттестация начнётся 1 апреля.
"Главная цель аттестации – формирование высокоэффективного кадрового резерва для замещения руководящих должностей талантливыми и высокопрофессиональными сотрудниками", – отметил Алекешев.
По словам спикера, это логическое продолжение политики по формированию сервисной модели работы полиции.
"Мы переходим к трансформации кадровой политики. Настала пора комплексно изучить, какие руководители у нас работают на местах, особенно среднего звена. Это делается в целях обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества к своей безопасности", – подчеркнул Алекешев.
Перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет шесть процентов от всего личного состава.
Для проведения процедуры утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий под председательством министра внутренних дел и его заместителей.
В состав центральной комиссии вошли представители Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции и Комитета национальной безопасности.
В составы региональных комиссий представители этих структур вошли впервые. Это направлено на обеспечение объективности, прозрачности, беспристрастности и справедливости принятия решения.
Аттестация будет проводиться последовательно. Этапы: физическая и огневая подготовка; компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление; собеседование, проводимое центральной и региональными аттестационными комиссиями.
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