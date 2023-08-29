Как будет проходить отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв в 2023 году

Гость "Важной темы" на BaigeNews.kz Азамат Жолманов, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК. Он рассказал о том, как будет проходить новый отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв и какие требования есть к кандидатам. Также поделился своим мнением о том, почему современная молодёжь хочет идти на госслужбу и как создание Президентского кадрового резерва повлияло на развитие молодёжной политики в Казахстане.