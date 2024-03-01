Как бесплатно получить отсрочку от армии, рассказали в Минобороны

Представитель Минобороны предостерёг казахстанцев от попыток получить отсрочку от армии за деньги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал "электронного правительства" на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса", – проинформировал замначальника департамента генерального штаба Вооруженных сил РК Азамат Дусимов.

По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения вопросов он рекомендовал обращаться по телефонам доверия министерства обороны и правоохранительных органов.