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BaigeNews.kz Сегодня, 07:37
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Фото: BaigeNews.kz

Как астанчанам найти свой избирательный участок

Жители Астаны могут получить сведения о своём избирательном участке онлайн несколькими способами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

1. Веб-сервис: https://sailau.astana.kz/

2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana_bot

3. Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства, на территории указанного избирательного участка. Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал "электронного правительства" egov.kz в раздел "Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета" либо в ЦОН.

Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

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#выборы #выборы президента #Астана
Журналист
Сегодня, 07:37
529
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