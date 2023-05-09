Как алматинцы празднуют День Победы

Фото: пресс-службы акимата Алматы

По традиции День Победы жители и гости Алматы празднуют в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Тысячи горожан пришли возложить цветы и почтить память воинов-казахстанцев, погибших в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Тысячи алматинцев вышли на улицы города, чтобы присоединиться к акциям памяти и в 78 раз тепло и сердечно встретить день, который в далекие 40-ые всем миром "приближали, как могли".

Взрослые не сдерживали слёз, дети подпевали песням, которые все знают с ранних лет – эти мелодии дошли до нас прямо с фронта и прочно заняли своё место в сердце целого народа.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.

В парке пройдёт концерт, где звезды казахстанской эстрады исполнят песни военных лет. На Арбате и в сквере имени Ш. Валиханова и в других районах состоятся такие же концерты для жителей и гостей города.

В городе также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам казахстанских героев войны.

Фото пресс-службы акимата города Алматы