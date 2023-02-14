Как алматинец установил местонахождение сотни казахстанцев во время ЧП в Турции

Фото: МЧС РК

Операторы связи из Казахстана и Турции помогли спасателям МЧС обнаружить геолокацию казахстанцев в пострадавших районах и связать их с родными.

Вячеслав Чубуков, руководитель отдела межоператорских взаимоотношений и роуминга одного из казахстанских сотовых операторов, и его коллеги - герои последних дней. Именно их инициативная группа смогла определить местонахождение почти сотни казахстанских граждан в районах Турции, пострадавших от землетрясения. Оперативные переговоры с турецкими роуминг-партнёрами помогли отечественным спасателям бесплатно связаться с нашими согражданами. Подробнее об этом читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Когда произошли трагические события в Турции, мы с коллегами собрались, чтобы подумать, чем мы можем помочь нашим гражданам, оставшимся там. По сути, никакого задания "сверху" не было, инициатива была наша. В конечном итоге мы решили связаться с нашими роуминг-партнёрами в Турции. Мы дали им список устройств казахстанцев, которые были зарегистрированы в роуминге, а далее они самостоятельно нашли их по геопозициям и передали данные нам. Таким образом, мы вычислили местонахождения почти сотни людей, которые находили непосредственно в зоне произошедшего землетрясения. Мы говорим, конечно же, только о наших абонентах, потому что технически мы не видим абонентов других сетей", - рассказал Чубуков.

По словам мужчины, они всё время находились на связи с несколькими турецкими операторами связи.

"Приходилось писать и вести переговоры с каждым из них, поскольку наши граждане могли быть зарегистрированы на любых сетях. В этом заключалась основная техническая трудность для нас. Тем не менее, нам это и удалось и мы сообрали всю необходимую информацию. Далее внутри компании было принято решение начислить нашим гражданам в Турции бонусный пакет – 1 Гб трафика и 30 минут на входящие и исходящие звонки, чтобы они смогли связаться со своими родными. Но на этом мы не остановились. Так как мы постоянно находились на связи с МЧС, мы начислили большой бонусный пакет для спасателей аварийных служб", - добавил мужчина.

Он также отметил, что сотрудники МЧС не просили об этом, однако операторы сотовой связи позаботились о том, что им тоже может понадобиться связь.

"Тем более, что мы передали в МЧС список казахстанцев, которых нашли в роуминге. Поэтому спасатели могли напрямую связаться с ними, что найти и помочь. Сейчас, по прошествию дней, мы видим, что этих минут им вполне достаточно, они всё ещё на связи со своими близкими из Казахстана и также используют их в служебных целях. Хочу поблагодарить от всей души турецких партнёров, которые пошли нам на встречу. При всей занятости местных операторов, они отзывались на заявки казахстанской компании достаточно быстро, хотя технически это достаточно сложно реализовать", - заключил специалист компании Kcell.