Кафе быстрого питания загорелось в Караганде

Десять человек эвакуировали из пожара 5-ти этажного жилого дома в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

12 февраля в 12:53 поступило сообщение о пожаре в городе Караганда. В кафе быстрого питания, расположенном на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошло загорание в кухонном помещении на площади 10 кв.м.

"Администратор с предварительными ожогами направлена в медучреждение. Силами ДЧС из дома эвакуировано по лестничному маршу 10 человек, из них 2 детей. Пожар ликвидирован в 13:35", - говорится в сообщении.

На месте пожара были задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области в количестве 27 л/с и 7 техники.