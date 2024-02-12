Кафе быстрого питания загорелось в Караганде
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Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
114Фото: скриншот
Десять человек эвакуировали из пожара 5-ти этажного жилого дома в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
12 февраля в 12:53 поступило сообщение о пожаре в городе Караганда. В кафе быстрого питания, расположенном на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошло загорание в кухонном помещении на площади 10 кв.м.
"Администратор с предварительными ожогами направлена в медучреждение. Силами ДЧС из дома эвакуировано по лестничному маршу 10 человек, из них 2 детей. Пожар ликвидирован в 13:35", - говорится в сообщении.
На месте пожара были задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области в количестве 27 л/с и 7 техники.
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