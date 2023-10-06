Кадровые перестановки произошли в Министерстве промышленности и строительства РК

Тимур Карагойшин, Азамат Бейспеков и Иран Шархан стали вице-министрами промышленности и строительства Казахстана, а Рахымжан Исакулов назначен руководителем аппарата ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич, Бейспеков Азамат Омирзакович и Шархан Иран Шарханович назначены на должности вице-министров промышленности и строительства. Приказом министра промышленности и строительства Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность руководителя аппарата ведомства", - говорится в сообщении ведомства.



Тимур Карагойшин



Азамат Бейспеков



Иран Шархан



Рахымжан Исакулов