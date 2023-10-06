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Кадровые перестановки произошли в Министерстве промышленности и строительства РК

Сегодня, 12:37
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gov.kz Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: gov.kz

Тимур Карагойшин, Азамат Бейспеков и Иран Шархан стали вице-министрами промышленности и строительства Казахстана, а Рахымжан Исакулов назначен руководителем аппарата ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич,  Бейспеков Азамат Омирзакович и Шархан Иран Шарханович назначены на должности вице-министров промышленности и строительства. 

Приказом министра промышленности и строительства Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность руководителя аппарата ведомства", - говорится в сообщении ведомства.


Тимур Карагойшин 


Азамат Бейспеков 


Иран Шархан 


Рахымжан Исакулов 

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