Кадровые перестановки произошли в Министерстве промышленности и строительства РК
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
183Фото: gov.kz
Тимур Карагойшин, Азамат Бейспеков и Иран Шархан стали вице-министрами промышленности и строительства Казахстана, а Рахымжан Исакулов назначен руководителем аппарата ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич, Бейспеков Азамат Омирзакович и Шархан Иран Шарханович назначены на должности вице-министров промышленности и строительства.
Приказом министра промышленности и строительства Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность руководителя аппарата ведомства", - говорится в сообщении ведомства.
Тимур Карагойшин
Азамат Бейспеков
Иран Шархан
Рахымжан Исакулов
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