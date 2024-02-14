Кадет первого курса военного колледжа застрелился в Щучинске

13 февраля 2024 года в Военном колледже имени Ш.Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

"По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета.