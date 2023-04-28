Качественного контента на казахском языке стало больше — Дархан Кыдырали

Фото: BaigeNews.kz.

В Казахстане растёт количество и качество контента, создаваемого на казахском языке. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на медиа-форуме в пятницу, 28 апреля, в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, МИОР уделяет особое внимание созданию казахоязычного медиа-продукта, и для поддержки его создателей в министерстве работают в пяти направлениях.

"Во-первых, мы пытаемся поддержать эту отрасль в законодательном плане. Через закон о масс-медиа у нас меняется финансирование. Благодаря грантам мы планируем открыто финансировать youtube, подкасты и другие новые медиа. Кроме того, благодаря доктрине, недавно подписанной главой государства, мы продвигаем национальные ценности и проблемы в качестве приоритетов", — сказал министр.

Второе направление — медиаграмотность. Для этого ведомство открыло центр журналистики Medialab, где продумываются разные методики. Кыдырали также отметил, что недавно состоялся большой семинар по вопросам пресс-службы совместно с посольством США.

"Третье направление — по контенту. Мы утверждаем конкретные меры по развитию государственного языка. В настоящее время средний показатель казахоязычных государственных СМИ достиг 85 процентов. Онлайн-платформы, в частности, выросли до 87 процентов. Мы намерены увеличить этот показатель. Четвёртое направление — это международные связи. Крупные компании всё чаще стали интересоваться нами. Они решают вопросы регистрации в Казахстане и вопрос перевода интерфейсов на казахский язык. Например, интерфейс TikTok был переведён на казахский язык по нашему предложению", — добавил Дархан Кыдырали.

Пятым направлением министр назвал поддержку в проведении подобных мероприятий, таких как медиа-форумы.