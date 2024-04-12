Кабинка фуникулёра рухнула в Анталье

В Анталье с высоты рухнула кабинка фуникулёра, есть пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

ЧП произошло на фуникулёре, ведущем на гору от пляжа Коньяалты, высота которого составляет 605 метров. Во время движения одна из кабинок сорвалась с троса и упала, остальные зависли на высоте. Местные СМИ сообщают как минимум об одном погибшем, несколько человек пострадали. На место происшествия прибыли пожарные и медики скорой помощи. Один из очевидцев рассказал, что перед поломкой фуникулёра услышал хлопок, а затем фуникулёр сильно затрясло.