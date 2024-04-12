Кабинка фуникулёра рухнула в Анталье
Сегодня, 22:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:58Сегодня, 22:58
83Фото: pxhere.com
В Анталье с высоты рухнула кабинка фуникулёра, есть пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
ЧП произошло на фуникулёре, ведущем на гору от пляжа Коньяалты, высота которого составляет 605 метров.
Во время движения одна из кабинок сорвалась с троса и упала, остальные зависли на высоте.
Местные СМИ сообщают как минимум об одном погибшем, несколько человек пострадали. На место происшествия прибыли пожарные и медики скорой помощи.
Один из очевидцев рассказал, что перед поломкой фуникулёра услышал хлопок, а затем фуникулёр сильно затрясло.
Самое читаемое
- Куандык Бишимбаев: Я не мог себе подобрать нормального защитника
- Смерть Нукеновой: Что происходило в ресторане, рассказал Байжанов
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае
- Защите Куандыка Бишимбаева отказали в отводе судьи
- Дело Бишимбаева: Об удалении видеозаписей с камер в ресторане рассказал Байжанов