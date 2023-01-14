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"Кабинет налогоплательщика" не будет доступен два дня
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил о технических работах в приложении "Кабинет налогоплательщика", передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве уточнили, что два дня не будут доступны Web-портал, Web-приложение "Кабинет налогоплательщика", ИС "АСТАНА-1", ЦУЛС, ИНИС, ЭСФ, ИСНА, Е-окно, СУР.
"В период c 09:00 14 января до 10:00 часов 16 января 2023 года по времени Астаны во избежания потерь данных в информационных системах государственных органов АО "НИТ" будут проводится технические работы по обновлению систем хранения данных", — говорится в сообщении Комитета госдоходов.
Личный кабинет налогоплательщика — это онлайн-сервис, который можно использовать для сдачи налоговой отчетности, работы со своим лицевым счетом, получения уведомлений и актуальных новостей об объектах налогообложения. Таким образом, все резиденты РК могут легко сдать налоговую отчетность или выполнить любое другое действие без обращения в налоговую инспекцию.
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