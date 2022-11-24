К высокоскоростному интернету подключат жилой массив Коктал -2 в Астане

Фото: gov.kz

В Астане к высокоскоростному интернету начали подключать первых абонентов в микрорайоне Коктал-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Жители района пользовались некачественным интернетом на протяжении восьми лет. С помощью волоконнооптических линий связи им предоставят услуги высокоскоростного интернета и цифрового телевидения.

Современная технология GPON проходит по столбам освещения и линиям электропередач. К подключению готовы 200 домохозяйств, находящиеся по улицам Баршын, Куланотпес, Саумалколь, Айдарлы, Акмола, Улытау и другие в жилом массиве.

Как сообщалось ранее, после завершения подключения в Коктал-2 аналогичные работы начнутся в жилых массивах Коктал-1 и Агрогородок. В акимате обещали, что жителям частного сектора предложат бесплатное подключение, гибкие тарифные планы.