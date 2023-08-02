К штрафам осуждены чиновники от образования в Шымкенте
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Должностные лица управления образования Шымкента осуждены за системную коррупцию, передаёт Baigenews.kz.
Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении специалистов управления образования города Шиндаулова А. и Мейрбекова М.
Указанные лица осуждены к штрафам в сумме 36 миллионов тенге.
Они признаны виновными в получении взяток на системной основе от руководителей дошкольных учреждений в сумме от 100 тысяч до 500 тысяч тенге за беспрепятственное подписание договоров субсидирования.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Департаментом в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования выявлена схема хищения бюджетных средств. Так, бухгалтер двух городских школ в период 2020-2023 годы на свой личный счет незаконно начислил свыше 67 миллионов тенге, выделенные на фонд оплаты труда работников школы.
Аналогичная схема совершения хищения применялась в школе №2, в которой более шести лет совместно работали директор, завуч и главный бухгалтер.
Кроме того, значительными коррупционными рисками сопровождаются командные перемещения директоров школ и их подчиненных.
Антикоррупционная служба по Шымкенту внесла соответствующие рекомендации по устранению предпосылок к нарушениям в сфере городского образования.
На сегодня достигнуты следующие результаты:
1. исключена возможность необоснованных проверок образовательных учреждений под видом мониторингов со стороны профильных управлений;
2. устранена схема искусственного увеличения членов Комиссии по включению в Перечень получателей государственного образовательного заказа;
3. прекращена практика передачи в аренду помещений в обход электронной площадки gosreestr.kz. 54 школьных директоров привлечены к дисциплинарной ответственности;
4. департаментом по защите и развитию конкуренции внесены предписания по расторжению антиконкурентных договоров, в рамках которых только одна компания оказывала услуги по цифровизации школьных столовых.
Антикоррупционной служба продолжает работу по устранению системных коррупционных проявлений в сфере образования.
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