К шести годам приговорили жителя Актобе, распространявшего идеи джихада через Telegram

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При координации генеральной прокуратуры в Актюбинской области сотрудники департамента КНБ возбуждили уголовное дело в отношении гражданина "Б", который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Приговором суда указанное лицо осуждено к шести годам лишения свободы по статье 256 УК РК - "Пропаганда терроризма", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в последние годы в стране правоохранительные и специальные органы при координации органов прокуратуры проделали значительную работу по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма.

Сейчас значительную угрозу представляет распространение радикальных идей в интернет пространстве.