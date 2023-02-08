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  • К шести годам приговорили жителя Актобе, распространявшего идеи джихада через Telegram
pixabay.com Сегодня, 10:33
235
Сегодня, 10:33
235
Фото: pixabay.com

К шести годам приговорили жителя Актобе, распространявшего идеи джихада через Telegram

При координации генеральной прокуратуры в Актюбинской области сотрудники департамента КНБ возбуждили уголовное дело в отношении гражданина "Б", который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Приговором суда указанное лицо осуждено к шести годам лишения свободы по статье 256 УК РК - "Пропаганда терроризма", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в последние годы в стране правоохранительные и специальные органы при координации органов прокуратуры проделали значительную работу по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма.

Сейчас значительную угрозу представляет распространение радикальных идей в интернет пространстве.

"В целях проверки сайтов с противоправными контентом, в 2017 году запущен проект "Кибернадзор", по результатам которого госорганами заблокировано более 900 тысяч веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма. А в конце 2022 года генеральной прокуратурой заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube (около трёх тысячч подписчиков и пяти тысяч просмотров) лжепроповедника, причастного к международной террористической организации", - отметили в прокуратуре.

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#Генеральная прокуратура #уголовное дело
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:33
235
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