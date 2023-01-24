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К сезону паводков в Казахстане подготовили 45 противоразмывных поездов — МИИР
Для мгновенного реагирования на нештатные ситуации на железной дороге в министерстве индустрии и инфраструктурного развития готовят 45 противоразмывных поезда, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава ведомства Марат Карабаев, отчитываясь на заседании правительства о подготовке к паводкам.
"Из анализа опыта прошлых лет по пропуску паводковых вод, по всем регионам определён перечень из 673 опасных мест (трубы, мосты, земляное полотно). В период прохождения паводковых вод организовываются круглосуточные дежурства и объезды определённых опасных мест. Начата подготовительная работа по очистке от снега отверстий мостов, труб, дренажных колодцев, вскрытие нагорных и водоотводных канав, а также лотков и кюветов. Формируется 45 противоразмывных поездов с бутовым камнем, рельсовыми пакетами и некондиционными железобетонными шпалами", — сказал Марат Карабаев.
До 1 марта 2023 года спасатели обеспечат готовность 15 поездов по южному региону — Алматы, Жамбыл, Шымкент, Кызылорда; до 15 марта 10 поездов по Западному — в Актобе, Атырау, Мангышлаке, пять поездов по Восточному региону — Семей, до 1 апреля 15 поездов по Северному региону — в Акмоле, Костанае, Павлодаре, Караганде.
Сейчас подготовлены 1 713 локомотивов, 1 603 вагона с возможной эвакуацией 61 тысячи человек. В постоянной готовности также находятся 84 восстановительных и пожарных поездов со специальной техникой (краны, тракторы и бульдозеры), заготовлено 2,4 тысячи кубометров бутового камня и восемь тысяч некондиционных железобетонных шпал.
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