Лента новостей
- Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау 12:02 23
- К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции 11:35 102
- Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент 11:02 212
- Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться 10:19 192
- Новейшее оборудование для операций на мозге установили в Шымкенте 10:04 235
- Идущего пешком из Беларуси к морю туриста спас полицейский в Мангистауской области 09:33 983
- Выброс пропана произошёл на крупном заводе в Атырауской области 08:58 287
- Более 440 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане 08:27 246
- Российское зерно может обрушить рынок Казахстана 07:48 1459
- Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства 06:13 963
- Зеленский провел секретное совещание 05:09 1583
- 7 медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таеквондо 04:16 349
- Автомобиль принцессы Дианы продан за рекордную сумму 02:18 426
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 01:40 430
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 00:27 869
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 436
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 403
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 398
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 417
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 385
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 663
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 3106
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 350
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 376
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 672
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 745
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 723
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 627
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 669
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 421
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 843
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 645
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 378
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 543
- Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике 28.08.2022 439
- В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём 28.08.2022 499
- Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу 28.08.2022 725
- 46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре 28.08.2022 1759
- Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель 28.08.2022 462
- Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе 28.08.2022 966
- Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась 28.08.2022 502
- Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО 28.08.2022 840
- Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане 28.08.2022 658
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 4346
- Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы 28.08.2022 1927
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 631
- Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске 28.08.2022 530
- Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана 28.08.2022 616
- Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда 28.08.2022 980
- Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане 27.08.2022 539
- План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе 27.08.2022 914
- Какой будет погода в Казахстане 28 августа 27.08.2022 482
- Аким Алматы Ерболат Досаев провёл встречу с ректорами вузов 27.08.2022 1042
- Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции 27.08.2022 519
- Снять ограничения на вывоз муки и пшеницы предложил глава Минсельхоза РК 27.08.2022 484
- Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют 30 августа 27.08.2022 585
- Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива 27.08.2022 700
- Более трёх миллиардов тенге должны за комуслуги жители Алматы 27.08.2022 482
- Видеосервис для общения солдат с семьями внедрили в армии Казахстана 27.08.2022 570
- 100 километров за сутки по нехоженым горным тропам вокруг Алматы готов пробежать казахстанец 27.08.2022 935
- Президент поздравил боксёра Жанибека Алимханулы 27.08.2022 522
- Учителям предстоит конкурс при приеме на работу 27.08.2022 602
- В каких регионах школьников будут кормить бесплатно 27.08.2022 595
- Материнская смертность снизилась на 58 процентов в Казахстане 27.08.2022 629
- Градостроительный совет начнёт работу с 14 сентября в Алматы 27.08.2022 448
- В сёлах, где проживают свыше пяти тысяч жителей, будут открыты центры ПМСП 27.08.2022 630
- Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по боксу по версии WBO 27.08.2022 522
- "У меня в сумке бомба": мужчину задержали на ЖД вокзале Мангистау 27.08.2022 617
- Фейковую соцпомощь от несуществующего фонда имени Токаева предлагают в соцсетях 27.08.2022 457
- Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии 27.08.2022 480
- Казахстанское дизтопливо "утекает" в приграничные регионы - КМГ 27.08.2022 685
- Работу "закладчика" под видом администратора или курьера предлагают на сайтах поиска работы 27.08.2022 663
- Кто ест сахар за бюджетные деньги? Новый выпуск "Истории одной госзакупки" 27.08.2022 569
- Торговцам сгоревшего рынка в Туркестанской области окажут помощь 27.08.2022 510
- Битва за ботсад: как учёные "воюют" с торговцами — репортаж 27.08.2022 1202
- В СКО прошел республиканский слёт животноводов 27.08.2022 557
- На 60% за пять лет вырос объём субсидий на животноводство в Казахстане 27.08.2022 516
- Международный форум ко Дню Конституции прошёл в Нур-Султане 27.08.2022 695
- Казахстанские авиаперевозчики закупят ещё 12 самолётов до конца года 27.08.2022 450
- "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили по поручению президента 27.08.2022 465
К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции
30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. Совсем недавно казахстанцы приняли новые поправки в Основной закон страны. Принятые изменения официально вступили в силу. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертами о том, нужны ли были поправки в закон на самом деле, и какие из них особенно важны.
Даулеткерей Рахметуллин, председатель РОО "Общенациональное движение против коррупции "ЖАҢАРУ", считает, что поправки в Конституцию — важный механизм внедрения предложений каждого казахстанца.
"Все граждане задумываются над тем, каким будет Новый Казахстан. Тот факт, что почти все казахстанцы проголосовали за предложенные изменения в Конституцию на референдуме, показывает их веру в то, что в будущем Казахстан будет государством, где торжествует закон, ведь все предложенные поправки были поддержаны населением", — отметил он.
Изменения коснулись трети Основного закона страны, говорит Даулеткерей Рахметтулин.
"Важнейшие из них — запрет президенту Казахстана вступать в какую-либо партию, запрет родственникам президента занимать государственные должности, проведение выборов на республиканском и региональном уровнях по смешанной избирательной системе, создание системы Конституционного суда, который защищает права казахстанцев", — считает эксперт.
Также он акцентировал внимание на поправках о расширении участия населения в управлении страной, согласно которым народ является собственником земли и природных ресурсов.
В основном законе окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.
"На референдуме было указано направление новых реформ, которые должны лечь в основу концепции Нового Казахстана, текущие и будущие реформы должны осуществляться в рамках диалога государства и гражданского общества", — подчеркнул Даулеткерей Рахметтулин.
Вся жизнь человека как гражданина государства начинается с Конституции, считает президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева.
"Сама история нашей Конституции началась в январе 1993 года, когда Верховный совет ещё голосовал за Конституцию РК. Но 30 апреля 1995 года был вынесен вопрос о необходимости нового закона. Потому что это был переходный период, когда государство более менее встало на ноги. Дальше вносились поправки, но уже без всенародного референдума. Поправок было более пяти", — рассказала она.
По мнению спикера, в этот раз глава государства в лице Касым-Жомарта Токаева поднял вопрос об изменениях в Конституцию, потому что январские события показали, что в стране происходит что-то неладное.
"Наша страна превратилась в суперпрезидентскую — и нужны были политические реформы, прежде всего", — говорит она.
Как член Национального совета общественного доверия при президенте РК Бану Нургазиева имела возможность обсудить поправки на уровне НПО в каждом регионе.
"Когда эти поправки вынесли на референдум, я пригласила всех лидеров Гражданского Альянса, и мы тогда вместе каждую поправку обсуждали. Это было необходимо, чтобы каждый из нас понимал, что даст это поправка, что она изменит в жизни простого человека. К счастью, все эти поправки были реально направлены на человека", — подчеркнула она.
По её словам, серьёзным и важным изменениям подверглась избирательная система в парламент.
"Мы говорили, что сегодня депутатов районного маслихата в лицо никто не знает. Потому что они шли партийным списком. А кто в этом списке, что они из себя представляют - это было не важно. В поправках было чётко обозначено, что изменилась избирательная система. Это значит, каждый кандидат должен выходить со своей программой, выступать и объяснять, чего он хочет добиваться, что он предлагает изменить. Люди должны знать своих депутатов. Если этот депутат будет продолжать красиво говорить, но не работать, его можно отозвать, есть механизм", — заключила Нургазиева
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 4346
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 631
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 5999
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 784
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3439
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25480
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7883
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1481
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4975
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1745
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18552
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3498
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4321
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2712
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8252
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3620
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2447
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2502
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6196
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2626
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2282
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4734
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2540
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10133
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2328
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2424
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2313
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4774
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2524
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2965
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3577
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4387
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4160
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3847
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5098
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4864
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4754
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5047
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7344
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10908
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6610
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7469
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6705
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10113
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6070
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6756
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8938
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7490
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7380
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6597
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8411
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6816
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16387
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9021
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8405
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8719
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9132
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8363
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8450
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8855
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10103
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8614
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9932
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13288
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8633
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10163
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8047
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7832
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8732
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8931
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7746
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9241
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7529
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9271
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15870
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7851
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8991
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8828
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19848
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9799
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6772
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6041
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6117
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6378
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5812
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9839
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6532
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8471
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9404
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9415
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7058
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7202
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21905
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8154
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10103
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7342
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8736
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9337
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10301
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8751
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10766
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10184
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11276
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11494
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27737
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11873
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12640
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12610
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12424
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13371
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20973
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12805
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20033
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30422
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14529
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17825
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18754
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21006
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17014
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18209
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16302
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16436
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16274
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31840
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18139
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16843
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20893
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20792
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21073
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20181
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20419
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22565
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23200
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21764
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21340
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22203
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21799
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21025
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22682
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21697
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22017
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23560
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24721
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24179
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23502
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25695
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23169
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25941
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23680
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54492
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25200
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24348
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25200
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23977
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24046
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24258
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24037
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24947
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24387
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25639