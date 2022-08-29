К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. Совсем недавно казахстанцы приняли новые поправки в Основной закон страны. Принятые изменения официально вступили в силу. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертами о том, нужны ли были поправки в закон на самом деле, и какие из них особенно важны.

Даулеткерей Рахметуллин, председатель РОО "Общенациональное движение против коррупции "ЖАҢАРУ", считает, что поправки в Конституцию — важный механизм внедрения предложений каждого казахстанца.

"Все граждане задумываются над тем, каким будет Новый Казахстан. Тот факт, что почти все казахстанцы проголосовали за предложенные изменения в Конституцию на референдуме, показывает их веру в то, что в будущем Казахстан будет государством, где торжествует закон, ведь все предложенные поправки были поддержаны населением", — отметил он.

Изменения коснулись трети Основного закона страны, говорит Даулеткерей Рахметтулин.

"Важнейшие из них — запрет президенту Казахстана вступать в какую-либо партию, запрет родственникам президента занимать государственные должности, проведение выборов на республиканском и региональном уровнях по смешанной избирательной системе, создание системы Конституционного суда, который защищает права казахстанцев", — считает эксперт.

Также он акцентировал внимание на поправках о расширении участия населения в управлении страной, согласно которым народ является собственником земли и природных ресурсов.

В основном законе окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.

"На референдуме было указано направление новых реформ, которые должны лечь в основу концепции Нового Казахстана, текущие и будущие реформы должны осуществляться в рамках диалога государства и гражданского общества", — подчеркнул Даулеткерей Рахметтулин.

Вся жизнь человека как гражданина государства начинается с Конституции, считает президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева.

"Сама история нашей Конституции началась в январе 1993 года, когда Верховный совет ещё голосовал за Конституцию РК. Но 30 апреля 1995 года был вынесен вопрос о необходимости нового закона. Потому что это был переходный период, когда государство более менее встало на ноги. Дальше вносились поправки, но уже без всенародного референдума. Поправок было более пяти", — рассказала она.

По мнению спикера, в этот раз глава государства в лице Касым-Жомарта Токаева поднял вопрос об изменениях в Конституцию, потому что январские события показали, что в стране происходит что-то неладное.

"Наша страна превратилась в суперпрезидентскую — и нужны были политические реформы, прежде всего", — говорит она.

Как член Национального совета общественного доверия при президенте РК Бану Нургазиева имела возможность обсудить поправки на уровне НПО в каждом регионе.

"Когда эти поправки вынесли на референдум, я пригласила всех лидеров Гражданского Альянса, и мы тогда вместе каждую поправку обсуждали. Это было необходимо, чтобы каждый из нас понимал, что даст это поправка, что она изменит в жизни простого человека. К счастью, все эти поправки были реально направлены на человека", — подчеркнула она.

По её словам, серьёзным и важным изменениям подверглась избирательная система в парламент.